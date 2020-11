Linhart: "Poctiví slovenskí potravinári dostanú 1.5 milióna eur. Otravinári nie!"

Linhart vydobil pre poctivých slovenských potravinárov 1,5 milóna eur. Má ich schváliť parlament. Poctivým slovenským výrobcom sa tak blýska na lepšie časy!

Výrobcom, ktorí obdržia súčasť budúceho Linhartovho Potravinového Semaforu (Značku Kvality SK) bude parlamentom odklepnutých 1,5 milióna eur.

Linhart napĺňa ďalší sľub, ktorý dal slovenským výrobcom počas rokovaní o Potravinovom Semafore, ktoré sa uskutočnili na Bratislavskom hrade.

Iba dopĺňame, že rokovania prebiehali od leta tohto roka a ich súčasťou bol aj prísľub poslanca NRSR, Patricka Linharta, že všetci výrobcovia, ktorí sa projektu zúčastnia, budú finančne motivovaní a podporovaní vo výrobe lepších a kvalitnejších slovenských výrobkov.

Linhart ešte pred letom vyvolal poslanecký audit Značky Kvality SK. Vykonať prieskum navrhol on sám na Výbore pre poľnohospodárstvo a životné prostredie NRSR, kde ho odsúhlasili všetci členovia výboru. Návrh poslaneckého prieskumu bol teda podporený naprieč celým politickým spektrom.

Ako vedúci skupiny sa spoločne s poslancami NRSR tohto auditu zúčastnil na pôde ministerstva, kde boli predložené štatistiky a vyžiadaná dokumentácia. Hoci kvôli nedodanej kompletnej dokumentácii (,ktorú ešte stále Ministerstvo PRV údajne nedodalo) tento poslanecký prieskum ešte nie je ukončený, poslanci sa zhodli, že udeľovanie označenia potrebuje transparentnosť pravidiel a väčšiu podporu.

„Na rokovaniach o Potravinovom Semafore s odbornou verejnosťou som dal prísľub, že budú podporované poctivé slovenské výrobky bez syntetickej chémie s tradičnou receptúrou a nebudú podporovaní prebaľovači, otravinári a dotační podvodníci, ako to bolo v minulosti. Som rád, že v predkladanom štátnom rozpočte sa mi podarilo pre poctivých slovenských výrobcov vydobiť jeden a pol milóna eur. Takže budem môcť dodržať svoj sľub.“, napísal dnes poslanec Linhart v súvislosti so štátnym rozpočtom na FB stránke Nakupovanie s Potravinovým Kritikom.

Linhart nastoluje zmenu udeľovania ocenenia a vyššiu transparentnosť.

Aby nedošlo ku korupčnému správaniu, Linhart navrhol zriadenie komisie, ktorá by doslova prekopala pravidlá udeľovania na transparentnejšie.

„Máme vážne podozrenia, že sa bývalé vedenie ministerstva pri udeľovaní ocenenia Značka Kvality SK dopúšťalo korupčného správania. Ocenenie bolo udelené aj na výrobky, ktoré neboli vyrobené na Slovensku, nedodržiaval a ignoroval sa postup a rola ŠVPS ako člena komisie a v neposlednom rade neexistoval mechanizmus odoberania tohto označenia v prípade, že sa výrobca dopustil porušenia zásad“ vyjadril sa poslanec v predošlom období na sociálnych sieťach. Ten sa do parlamentu prekrúžkoval ako potravinový kritik a nominant hnutia Sme rodina.

Iba dopĺňame, že nedávno bol parlamentným výborom pre pôdohospodárstvo a životné prostredie za poslancov NRSR Patrick Linhart jednohlasne odsúhlasený ako člen komisie pre zmenu pravidiel udeľovania značky kvality a preto sme sa ho rozhodli opýtať pár otázok.

Na základe vašich predošlých vyjadrení ste naznačili fakt, že udeľovanie ocenenia mohlo byť v minulosti netransparentné. Ako zabezpečíte v budúcnosti jeho plnú transparentnosť?

„Práve to je dôvod, prečo navrhujem pri udeľovaní ocenenia kompletne vylúčiť ľudský faktor a nastaviť jasné pravidlá, ako to robím aj u Potravinového Semaforu. Ocenenie sa bude môcť udeľovať iba na základe jasných a transparentných kritérií a keďže sme v 21. storočí, tak musia byť v digitalizovanej forme. Tieto nastavenia vylúčia možnú korupciu. Preto som navrhol ministerstvu zriadiť komisiu, ktorá by jasne zadefinovala v prvom rade detailné a konkrétne, nie všeobecné pravidlá, čiže jasne nastavila pevné kritériá, ktoré budú implementované do „Zásad pre udeľovanie tohto ocenenia“ a navrhol som celý proces zdigitalizovať. Rovnako, ako u potravinového semaforu, by už mal potom rozhodovať softvér a nie človek.“.

Prečo ste navrhol poslanecký audit Značky Kvality SK? Prečo je pre vás toto ocenenie tak veľmi dôležité?

„Audit udeľovania Značky Kvality SK som vyvolal cez parlamentný výbor preto, pretože toto ocenenie bude hrať veľmi významnú rolu v pripravovanom Potravinovom Semafore.

Bude totiž jednou z kritérií budúceho Potravinového Semaforu, ktoré zákazníkovi zabezpečí slovenský pôvod použitých zložiek. Značka Kvality SK totiž zaručuje, že sa daný výrobok vyrába z minima 75% slovenských surovín a spracovanie, ako aj proces balenia produktu prebieha výlučne na Slovensku. Výnimku dostanú iba ingrediencie, ktoré sa na Slovensku nedajú vypestovať (káva, čokoláda, tropické ovocie v šťavách), ale aj tu platí, že musí ísť o slovenského výrobcu a produkt musí byť vyrobený a balený výlučne na Slovensku.

V minulosti sa Značka Kvality udeľovala na hocičo a tým sa znehodnotilo jej meno. Dokonca sa udeľovala aj na výrobky, ktoré už neboli vyrábané na Slovensku, čo je šokujúce. To chcem napraviť.

EÚ nám zakazuje diskriminovať výrobky vyrobené mimo Slovenska, no v EÚ, alebo mimo EÚ a tak jediný spôsob, ako zabezpečiť pre slovenského spotrebiteľa istotu, že kúpou produktu podporuje práve slovenského výrobcu, je Značka Kvality SK.

Značka Kvality SK je v podstate naša priepustka pre výnimku, aby sme už nemuseli notifikovať v Potravinovom Semafore kategóriu „Pôvod“ Bruselom. A práve preto je Značka Kvality SK (ako kritérium a súčasť Potravinového Semaforu) veľmi dôležitá. Preto som vyvolal audit, bojoval tvrdo za získanie finančnej podpory výrobcov, ktorí pre svoje výrobky toto ocenenie obdržia . A preto som bol zvolený za člena komisie, ktorý bude akýmsi vyslancom poslancov NRSR a bude nastavovať spoločne s tímom zamestnancov Ministerstva PRV jasné a zrozumiteľné kritériá a Značku Kvality SK obnoví.

Som rád, že aj ministerstvo pochopilo význam tohto označenia. Na stretnutiach so zástupcami slovenských výrobcov sme spoločne s kolegom J. Karahutom, ktorý je predsedom parlamentného výboru, sľúbili slovenským výrobcom podporu, ktorá bola dnes parlamentom odsúhlasená. S predsedom sme na jednej lodi a máme úplne rovnaké ciele, na ktorých intenzívne pracujeme“.

Je pre slovenského výrobcu finančne náročné vyrobiť kvalitný slovenský výrobok?

„Áno, preto sa mnoho slovenských výrobcov buď úplne vzdalo a aj preto mnoho z nich falšuje pôvod surovín, čo je viac menej ťažko kontrolovateľné. Slovensku chýba v potravinárstve pridaná hodnota.

Pestovateľ vypestuje prvo-surovinu a následne ju vyvezie za hranice štátu, odkiaľ sa kvalitná surovina, vypestovaná na Slovensku, vracia späť s pridanou hodnotou, ako spracovaný produkt. Takto prichádza Slovensko o zisk. A to sa snažíme zmeniť. Výroba poctivého slovenského výrobku je finančne náročná. Aj zmena kvality produktu k lepšiemu, ktorý bol možno predtým skôr „otravinou než potravinou“, nestojí málo. Tu sa pohybujeme v desiatkach tisícoch eur. Viem to, keďže som pár výrobcov k výrobe kvalitných produktov motivoval a viem, že vývoj kvalitného výrobku zo slovenských surovín nie je podľa ich slov vôbec lacnou záležitosťou. Preto je dôležité komunikovať s ochotnými výrobcami a takúto snahu plne podporiť. Jeden a pol milióna eur je výsledkom nášho spoločného rokovania a som rád, že aj Ministerstvo PRV pochopilo nutnosť podpory slovenských výrobcov, ktorí vytvárajú na Slovensku pridanú hodnotu. Na rozdiel od iných politikov si myslím, že nie sľuby, ale výsledok je to, čo sa počíta“, doplnil poslanec NRSR Patrick Linhart na záver.