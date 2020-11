Hovorca si robí čo chce. Minister Mičovský o vyjadreniach svojho hovorcu ani len nevedel!

Hovorca Ministerstva pôdohospodárstva si robí čo chce. Urazil 127 poslancov Národnej Rady. Linhart žiada jeho vyhodenie.

Hovorca ministerstva Hrežík uverejnil stanovisko MPRV bez súhlasu ministra. Pritom stanovisko podal ako vyjadrenie ministerstva, ktoré riadi Mičovský, ktorý však podľa jeho vlastných slov o tejto tlačovej správe nemal ani len tušenie.

Dnes ráno (27.11.2020) o 7 hod. bol na Parlamentnom Výbore pre pôdohospodárstvo a Životné prostredie, a to v prítomnosti štátneho tajomníka M. Fecka, „riešený“ hovorca MPRV Daniel Hrežík. Samovoľné kroky tohto hovorcu, ktorý sa vyjadroval za Mičovského bude musieť minister vysvetliť aj na koaličnej rade. Linhart žiada vyvodenie personálnych následkov a ospravedlnenie sa ministerstva 127mim poslancom, ktorí za Potravinový Semafor zahlasovali v parlamente a tak posunuli návrh poslanca Patricka Linharta, BSc (Sme rodina) do druhého čítania.

"Potravinový Semafor bol ministerstvom odsúhlasený, všetky detaily boli dotiahnuté vďaka kompromisom oboch strán, potom to bolo odsúhlasené koaličnou radou v prítomnosti premiéra Igora Matoviča, ktorý vyjadril tomuto návrhu plnú podporu. Za Potravinový Semafor zahlasovala drvivá väčšina poslancov NRSR a to naprieč celým politickým spektrom. Zo 132 zahlasovalo ZA 127 a 5 sa Zdržalo. Nikto nebol Proti. Kroky hovorcu, ktorý sa samovoľne vyjadruje za ministerstvo a ministra považujem za neprístupné a žiadam jeho prepustenie spoločne s verejným ospravedlnením MPRV na oficiálnych stránkach ministerstva“, povedal Linhart.

„Takisto nechápem, ako Webnoviny a Aktuality.sk môžu uverejniť niečo bez opýtania sa protistrany. Mám pocit, že objektivita médií by mala byť založená na vyjadrení oboch strán. Ich články považujem za neprofesionálne a tendenčné“.

Tu je email ministrovi Mičovskému od poslanca Patricka Linharta:

„Dobrý deň pán minister.

Touto cestou vás oficiálne žiadam o preverenie vyjadrení vášho hovorcu pána Daniela Hrežíka, Ing. a ako som už avizoval dnes na Parlamentnom Výbore NRSR štátnemu tajomníkovi pánovi Feckovi, žiadam o verejné ospravedlnenie sa na stránkach MPRV a o nápravu.

Rád by som vás takisto požiadal o informáciu, aká bude vyvodená personálna zodpovednosť vášho hovorcu a aké boli prijaté opatrenia, aby sa už situácia v budúcnosti neopakovala, keďže hovorca konal bez vášho súhlasu a postavil svoje tvrdenia proti parlamentu, kde včera 127 poslancov (zo 132) zahlasovalo ZA Potravinový Semafor. Takisto som požiadal, aby ste boli predvolaný na budúcu koaličnú radu a pred premiérom celú túto situáciu vysvetlili“

Tlačová správa:

https://www.mpsr.sk/ako-to-s-potravinovym-semaforom-naozaj-bude/52---16084/

S pozdravom

Patrick Linhart, BSc.

Poslanec NRSR a člen Výboru NRSR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie

Skrátené vysvetlenie k tlači 221 - návrh poslanca NRSR Patricka Linharta na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách

Rád by som vás všetkých oboznámil o pripravovanom Potravinovom Semafore, ktorý predkladám v NRSR ako novelu zákona č.152 (Parlamentná Tlač 221).

V krátkosti a v ľudskej reči táto novela rieši zavedenie centrálneho štátneho registra potravín. V skutočnosti ide o zámer prenesenia tlačených informácií o produkte do digitálnej podoby. Informácie, ktoré sú zobrazené na obaloch (plus dodatočné informácie, ku ktorým zákazník normálne nemá prístup, ako napríklad výsledky rozličných testov, ktoré boli na produkte vykonané) budú centralizované prehľadne v jednom digitálnom registri potravín.

Keďže neexistuje žiadna spoločná databáza, iba databázy produktov jednotlivých výrobcov, veľkoobchodov a obchodných reťazcov, ktoré nie sú prístupné pre bežného spotrebiteľa, účelom novely zákona bude takúto databázu založiť. Databáza sa bude volať Register Potravín pre Potravinový Semafor.

V skratke tento centrálny štátny register potravín bude:

Pomáhať nákupcom sietí rýchlo vyhľadávať vhodné produkty Pomáhať konečným zákazníkom sa orientovať pri nákupe potravín Pomáhať slovenským poctivým výrobcom sa presadiť v konkurenčnom boji Medzirezortne viesť štatistiky rôznych potravinových produktov (napr. filtrovať množstvo slovenských produktov so zvýšeným množstvom cukru)

Potravinový Semafor pre konečných spotrebiteľov je nástrojom na to, aby mal kupujúci všetky potrebné informácie o produkte, ktorý si práve kupuje a to v digitalizovanej podobe. Je jedno, či je kupujúci konečný spotrebiteľ, nákupca z maloobchodnej siete, alebo gastro prevádzka verejného stravovania v škôlke. Potravinový Semafor dokáže na základe vlastného nastavenia spotrebiteľom v rýchlosti vyhodnotiť, či je produkt pre daného spotrebiteľa vhodný, alebo nie, a to na základe jeho vlastných nastaviteľných preferencií.

Novela zákona rieši iba dva body:

1. bod je o Registri Potravín (webový portál / softvér s databázou produktov), kde môžu výrobcovia dobrovoľne zadať informáciu o svojom produkte v digitalizovanej podobe a kde budú Ministerstvom pôdohospodárstva implementované filtre, k čomu ich zaviaže bod číslo 2 Návrhu novely zákona. Filtre sú nazvané „Kritériami“.

2. bod Zaväzuje Ministerstvo Pôdohospodárstva a Rozvoja Vidieka pre zavedenie výkonného nariadenia – k zavedeniu základných kritérií, ktoré si môže spotrebiteľ aktivovať, či deaktivovať a nastavovať si ich teda sám podľa vlastného rozhodnutia.

Tieto plne personalizované filtre (kritériá), ktoré si samotný spotrebiteľ môže zapnúť / vypnúť, rozhodnú o tom, či spotrebiteľovi bude potravina softvérom odporučená. Odporúčanie je znázornené ZELENOU farbou. Kvôli jednoduchosti použitia v obchodoch bude vyvinutá aj mobilná aplikácia, ktorá bude nadväzovať na základe vzniku už spomínaného Registra Potravín pre Potravinový Semafor.

„Rozhodovať o tom, či je pre spotrebiteľa potravina vhodná bude teda jedine sám spotrebiteľ, a to na základe vlastného rozhodnutia vďaka plne personalizovanému nastaveniu filtrov, čiže kritérií“.

Na register potravín a aplikáciu, ako aj na prevádzkovanie bolo vyčlenených 120 tisíc eur na dobu troch rokov (vrátane výroby webu, mobilnej aplikácie a prevádzkovania). Registrácia produktov bude pre výrobcu zdarma. Rovnako bude zdarma pre spotrebiteľov mobilná aplikácia Potravinový Semafor. Projekt nebude musieť prejsť EÚ notifikáciou a je dobrovoľný a plne personalizovaný podľa nastavení samotným spotrebiteľom. Jeho súčasťou bude už notifikovaný NutriScore, prípadne Nutrinform Battery, ako aj už existujúce označenia Bio, alebo ocenenia ako Značka Kvality SK podľa Zásad udeľovania ocenenia.

Na základe hlasovania zahlasovalo ZA 127 zo 132 poslancov a preto vnímam tému potravín témou bez politizovania a vidím v tom spoločný záujem o transparentné naprieč celým politickým spektrom.

Po prvom čítaní v parlamente bude teda návrh prejednaný v Januári na gestorskom Výbore NRSR, ktorým je Výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Parlamentné plénum požaduje pre ďalšie schválenie v druhom čítaní jasne dané kritériá Potravinového Semaforu Znamená to, že pozmeňovacím návrhom by sa dopĺňajú kritériá, ktoré sú navrhované priamo ministerstvom a sú to tieto

Navrhované kritériá Potravinového Semaforu Ministerstvom Pôdohospodárstva sú:

1. Cieľová/osobitná skupina spotrebiteľov,

2. Stupeň a spôsob spracovania a inovácie

3. Zloženie potraviny,

4. Kvalita a politika kvality,

5. Produkčný systém a pôvod,

6. Certifikačné systémy a štandardy bezpečnosti

Druhé a tretie čítanie bude pravdepodobne v Januári/Februári 2021.

Zákon teda pôjde do platnosti oneskorene a MPRV bude mať na spustenie necelý rok.

Spustenie digitalizovaného Potravinového Semaforu sa plánuje na 1.1. 2022.

Návrh novely zákona nájdete tu:

https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/cpt&ZakZborID=13&CisObdobia=8&ID=221

Aký je rozdiel medzi Európskym Systémom a našim Potravinovým Semaforom?

Často si poniektorí ľudia mýlia pripravovanú digitalizáciu informácií o produkte (čiže náš plne personalizovaný Potravinový Semafor s minimálne šiestimi kritériami) s európskym NutriScore (alebo Nutrinform Battery). Európsky NutriScore, tlačený na obaly produktov, je iba jedným zo šiestich kritérií Potravinového Semaforu, ktorý prenáša tlačené označenia na obaloch do digitálnej transparentnejšej podoby.

Je preto dosť mýlne si túto digitalizáciu obalov so šiestimi kritériami zamieňať s jedným kritériom (zo šiestich) a nazývať to tým istým. Bohužiaľ, chápem tlak lobistov a nepoctivých výrobcov, či prebaľovačov a podvodníkov s oprávnenými obavami o poklese zisku z predaja ich produktov. Po zavedení Potravinového Semaforu totiž predpokladám, že dôjde k väčšej transparentnosti predávaných produktov, čo bude značnou nevýhodou pre tých výrobcov, ktorí majú čo skrývať. Naopak, pre tých, ktorí sa budú chcieť stať transparentnými, bude Potravinový Semafor pomocným marketingovým nástrojom pre podporu predaja ich produktov.

Potravinový Semafor je mylne zamieňaný za NutriScore, alebo Nutrinform.

V poslednom období som bol svedkom dezinformačnej kampane v poniektorých médiách. Preto by som rád uviedol na pravú mieru fakt, že náš digitalizovaný Potravinový Semafor nemožno zamieňať za európsky NutriScore, alebo Nutrinform v tlačenej podobe na obaloch, pričom vysvetlím aj niečo ohľadom Nutrinform a Nutriscore.

Každopádne, Nutrinform/Nutriscore bude iba jednou z kategórií, ktorú v digitálnej podobe aplikácie môže spotrebiteľ použiť, no aj nepoužiť! A tak jeho rozhodnutie napríklad nepoužiť kritérium na ohodnotenie vhodnosti produktu (Nutrinform/Nutriscore) môže kompletne ovplyvniť výsledný fakt, či mu bude daný produkt odporúčaný, alebo nie. Rovnako tak môže byť alergikovi na lepok po aktivácii kritéria Alergény neodporúčaný pšeničný chlieb, ktorý obsahuje lepok.

Čo je Nutriscore a Nutrinform?

Francúzsko zaviedlo NutriScore, Taliansko ako odozvu na zavedený francúzsky NutriScore, ktorý nevyhovoval ich podmienkam a zvyku stravovania zaviedlo takzvaný NutrInform Battery. Každopádne, či už budeme používať v našom plne personalizovanom Potravinovom Semafore NutriScore, alebo NutrInform, jedná sa iba o jednu z niekoľkých kritérií, ktorú môžeme ľudovo nazývať kritériom Zdravia. Obe európske alternatívy totiž ohodnocujú potravinu na základe množstva určitých zložiek produktu s ich dopadom na naše zdravie.

EÚ sa plánuje dohodnúť na používaní NutriScore, alebo inej formy ohodnocovania tzv. nezdravých látok v potravine v roku 2022, no to nie je vôbec isté, keďže sa štáty nevedia dohodnúť, na základe akého modelu bude vyhodnocovaný pomer tukov, cukrov atď., preto som v tejto otázke osobne dosť skeptický.

NutrInform predstavuje objem kalórií, tukov, nenasýtených mastných kyselín, cukru a sodíka v jednotlivej porcii produktu a porovnáva percento týchto zložiek s dennou odporúčanou dávkou (DOD, RDI, GDA).

Na druhej strane francúzsky NutriScore klasifikuje produkty piatimi farbami a písmenami od A do E s tým, že podáva okamžitú informáciu o produkte ako celku. Rovnako aj britský model používal pomer týchto látok na 100 mg (alebo 150 ml pre produkt v tekutom stave).

Použitie britského modelu bolo pôvodne aj odporúčané Úradom Verejného Zdravia, no tento model už nie je aktuálny.

NutriScore oproti NutrInform zlyháva v tom, že propaguje za zdravší napríklad kolový nápoj so sladidlom, kde mu NutriScore dáva zelenú pred olivovým olejom, ktorému dáva NutriScore červenú (kvôli množstvu tuku). Ďalším príkladom kde NutriScore oproti NutrInform-u podľa Talianov zlyháva, je u typických talianskych produktov ako Parmigiano Reggiano a Grana Padano. Práve z tohto hľadiska uprednostňujú Taliani ich taliansku verziu, čiže NutrInform namiesto francúzskeho NutriScore. Osobne sa prikláňam ako k jednému zo šiestich kritérií takisto k používaniu talianskeho modelu NutrInform Battery z dôvodu, že aj v prípade slovenskej bryndze by sme v prípade hodnotenia francúzskym systémom NutriScore dopadli rovnako zle. Preto ako jedno zo šiestich kritérií považujem za lepší model NutInform.

Bryndza má na ľudský organizmus pozitívne účinky a nie je možné tento výrobok posudzovať iba na základe množstva tukov nachádzajúcich sa v 100 mg. Každopádne, som proti tomu, aby bol napríklad spomínaný kolový výrobok s cukrom ohodnotený červenou kvôli výške použitého cukru vs. kolového výrobku so syntetickým sladidlom, ktorý dostane podľa európskeho kritéria zelenú. Ale v našom prípade to rozhodnutie už necháme na samotnom spotrebiteľovi.

Preto pokladám použitie viacerých kritérií ako nevyhnutné. Európsky model NutriScore môže jednostranne zavádzať zákazníka. Preto musí byť kritérií viac, musia byť založené na potrebách a požiadavkách zákazníka a preto vzniká transparentnejší a modernejší model digitalizácie informácií tlačených na obaloch, prenesených do elektronickej podoby so softvérom, ktorý ohodnotí produkt podľa vlastných nastavení spotrebiteľa.

Ten sa volá Potravinový Semafor.

Nepokladám teda za dostatočné posudzovanie výrobku na základe iba jedného kritéria, keďže európsky model jedného kritéria sa zameriava iba na množstvo tukov, sodíka, nenasýtených mastných kyselín a cukru, no nezahŕňa ako bol produkt pestovaný, či boli použité pesticídy a v akom rozmere, ako je balený, či pozostáva zo slovenských surovín, kde bol balený, do akého obalu bol balený, nezahŕňa ani zverejnenie (momentálne neverejných) výsledky testov. Potravinový Semafor urýchli proces rozhodovania sa zákazníkom, či je pre neho produkt vhodný, pre alergika zvýrazní použitie alergénov a zdigitalizuje všetky údaje o produkte z papierovej, tlačenej podoby do digitálnej podoby. Tým sa stane produkt transparentnejším a informácie tak už zákazník nemusí hľadať na obaloch, pretože odskenovaním produktu mu budú všetky informácie prenesené do výsledku, ktorý sa mu výsledne zobrazí. Takisto dobrovoľnosť a vlastné nastavenie kritérií (ich aktiváciou, či deaktiváciou) Potravinový Semafor zabezpečí vyhodnotenie, ktoré bude pre daného jednotlivca najvhodnejšie a založené na základe jeho vlastných požiadaviek.

